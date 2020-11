Famalicão: Feiras de Joane, Landim, S. Mateus e Riba de Ave também se realizam

Segundo despacho do presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, as feiras e mercados de levante realizados em Joane, Landim, Oliveira S. Mateus e Riba de Ave, também se podem realizar, desde que verificadas as condições de segurança e o cumprimento das orientações definidas pela Direção-Geral da Saúde, designadamente a existência de um Plano de Contingência devidamente divulgado.

Nestas feiras e mercados a fiscalização do cumprimento das regras de funcionamento compete, em primeira instância, à GNR e à Polícia Municipal.

Os presidentes de Junta de Freguesia devem solicitar a estas forças de segurança o reforço do dispositivo de prevenção e fiscalização da utilização de máscara no espaço público, do distanciamento social e demais medidas de segurança definidas quer no Plano de Contingência, quer nas orientações da Direção-Geral de Saúde