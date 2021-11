Devido à evolução da pandemia e às consequentes normas da Direção-Geral de Saúde, os escuteiros de Riba de Ave anunciam o adiamento da Feira de Talentos, evento que deveria acontecer nos dias 18 e 19 de dezembro, no salão paroquial da freguesia.

A organização tem a esperança de realizar a Feira de Talentos quando for possível, «de forma segura», e espera poder contar com as pessoas que já se inscreveram para participar nesta iniciativa.