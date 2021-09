Famalicão: Feira de S. Miguel a partir de quarta-feira

A Feira de S. Miguel está de regresso depois de um interregno devido à pandemia Covid 19. O certame começa quarta-feira, 29 de setembro, e vai até ao dia 2 de outubro, tendo como palco a Praça – Mercado Municipal.

O evento abre com o Mercado dos Lavradores, que se irá realizar entre as 07h00 e as 13h00, até 2 de outubro. Nesse dia, pelas 16h00, cumpre-se uma das maiores e mais antigas tradições minhotas, a desfolhada, com animação musical a cargo do Grupo Etnográfico Rusga de Joane. Pelas 21h00, há música na Praça com a atuação da Banda de Famalicão.