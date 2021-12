Famalicão: Feira de Natal em Brufe

Este sábado, a partir das 9 horas, a Associação de Pais da Escola de Carvalho-Brufe, realiza uma Feira de Natal no adro da Igreja, com o objetivo de angariação de fundos para o estabelecimento de ensino.

Ao longo do dia, realizar-se-ão diversas atividades, salientando-se uma aula de zumba, pelas 11h, a atuação do Rancho Folclórico de S. Martinho de Brufe, pelas 16h, seguida de canções de Natal pelos alunos. Há, ainda, um serviço de takeaway e venda de vários produtos. Para finalizar, será sorteado o cabaz de Natal. A Associação de Pais conta com a presença de todos.