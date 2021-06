Famalicão faz homenagens públicas no Dia da Cidade

No dia 9 de julho, o município de Vila Nova de Famalicão vai realizar a cerimónia do Dia da Cidade. No evento, vão ser homenageadas publicamente 37 personalidades e 15 instituições que se destacaram nas várias áreas de ação na comunidade. O Deputado ao Parlamento Europeu e presidente da Assembleia Municipal de Famalicão, Nuno Melo, vai ser homenageado com o mais alto galardão do município, a Medalha de Honra do Município.

Além de Nuno Melo, Carlos Manuel Folhadela de Macedo Oliveira, o Cônsul Geral de Portugal em Paris, também vai receber a Medalha de Honra. A título póstumo, o antigo presidente da Câmara Municipal de Famalicão e provedor da Santa Casa da Misericórdia, José de Azevedo e Menezes, também vai receber a mesma medalha.

A cerimónia vai realizar-se no dia em que a categoria de Famalicão passou a ser a de cidade. A sessão vai decorrer na Casa das Artes, pelas 18 horas, e é limitada aos homenageados e familiares diretos. A cerimónia ser transmitida m direto através do portal do município em www.famalicao.pt e da página de facebook oficial emhttps://www.facebook.com/municipiodevnfamalicao.

A Medalha de Mérito Municipal de benemerência vai ser entregue às instituições do Centro Social e Cultural de Riba de Ave e do Centro Social e Paroquial de São Tiago de Antas. O médico Augusto Fernando Oliveira Duarte e o dirigente e voluntário Celso Francisco Sousa Branco também vão ser homenageados com a mesma medalha.

A Medalha de Mérito Municipal Desportivo vai ser cedida às associações Vento Norte, Associação de Pesca Desportiva Tílias Landinense e a Associação de Moradores da Urbanização Colina do Ave. António Luís Ribeiro Lemos, Francisco José Machado Correia de Paiva. José Carlos Rodrigues de Sousa Caldeira e Luís Emanuel Ferreira Vaz também vão ser reconhecidos com este prémio.

A Medalha de Mérito Cultural vai distinguir os Agrupamentos de Escuteiros de Requião, de Esmeriz, de Mouquim e de Vilarinho das Cambas. Adicionalmente, vai homenagear o Centro Artístico Casa ao Lado, o Colégio Machado Ruivo e a Fecapaf – Federação Concelhia de Associações de Pais de Vila Nova de Famalicão. Nesta área vão ser ainda reconhecidos os Grupos de Zés Pereiras “Os Delaenses” e “Os Divertidos”, para além de Anquises Fernando Cróccia Barbosa de Carvalho, Augusto Correia da Silva, Aurora dos Anjos Guimarães Ferreira Marques, Fernando Manuel Santos Lopes, Fernando Pereira da Costa (a título póstumo), Ivo Faria de Oliveira, João Afonso Machado Pinheiro Lobo da Figueira, Joaquim Pereira Rodrigues, Luís Filipe Moreira de Araújo, Manuel Joaquim Carneiro da Costa, Maria do Sameiro Fernandes Figueiredo, Patrícia Margarida Silva Costa e Rosa da Conceição da Silva Moreira.

A Medalha de Mérito Municipal Autárquico vai ser entregue a Adelino Santos Oliveira, António Alberto Simões da Costa, Armando Jorge Pinheiro Rodrigues de Carvalh, Delfim Fernando Machado Abreu, João Carlos Pereira Alves Ferreira e a Laurentino Arauto da Silva (A título póstumo).

A Medalha de Mérito Municipal Económico vai homenagear a Serração de Nine, Alcino Gonçalves de Freitas, André Marques Vieira de Castro, Artur Manuel Duque da Silva, Isabel Maria Gonçalves Folhadela de Oliveira Mendes Furtado, José Alexandre Gonçalves de Oliveira, Libório Ribeiro da Silva, Luís Duque da Silva, Manuel Rocha Fernandes e Mário de Azevedo e Silva.