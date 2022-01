Famalicão: Farmácia Cameira abre centro de testagem à Covid-19 no Centro Pastoral

O Grupo Brasmar, que tem uma unidade industrial em Famalicão, adquiriu a maioria do capital da francesa Sedisal, empresa especializada na distribuição de produtos do mar refrigerados. Com um volume de negócios de cerca de 13 milhões de euros, a Sedisal tem na distribuição de polvo e bacalhau refrigerado as grandes áreas de especialização, dispondo de forte presença nos mercados francófonos.

Ao longo dos últimos anos, a Sedisal tornou-se um parceiro de referência na distribuição moderna em França, desenvolvendo uma gama de produtos de elevada qualidade. Em 2015, lançou uma gama de produtos de cefalópodes prontos a consumir – em parceria com a Foncasal, empresa que viria igualmente a integrar o Grupo Brasmar, em 2019. Já em 2016, apostou no lançamento da própria marca, a ITSALUZ Lumiére de Oceans.

A aquisição da maioria do capital da empresa francesa permitirá à Brasmar, líder nacional no setor alimentar de produtos do mar, a consolidação das operações no mercado francófono, potenciando as vendas tanto no negócio de produtos refrigerados, como nos produtos congelados.

A Brasmar, empresa participada do VigentGroup e do private equity MCH, tem vindo a intensificar o seu processo de internacionalização, através de um conjunto de aquisições e da abertura de filiais. O grupo português está em mais de 40 países, conta com mais de 850 colaboradores e obteve uma faturação consolidada, em 2021, de cerca de 240 milhões de euros.