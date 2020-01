Famalicão: Família engana-se no código e deixa burlão sem possibilidade de roubar dinheiro

Um casal de Vila Nova de Famalicão foi este sábado alvo de uma tentativa de burla, através da aplicação MBWay. Eles pretendiam vender um aparelho de ginástica e, para isso, colocaram um anúncio na plataforma OLX.

Momentos mais tarde, acabaram por ser contactados por um indivíduo que mostrou interesse no produto, contudo, só o aceitaria se o método de pagamento fosse MBWay, uma aplicação que permite o levantamento e transferência de dinheiro através de qualquer smartphone.

Aproveitando o desconhecimento do casal, o burlão fez com que a mulher interessada na venda do produto fosse a um multibanco e procedesse à ativação do MBWay, obedecendo às instruções que o alegado comprador lhe ia dando com o objetivo de ficar com o controlo da conta.

Um erro, num dos dígitos utilizados para controlar a conta à distância, acabou por salvar o casal de Famalicão. O burlão, depois de não ter conseguido fazer o levantamento de 350€, numa caixa de multibanco de Estremoz, em Évora, entrou em contacto com a vítima de forma a confirmar todos os dados, uma vez que este alegava que não estava a conseguir fazer o pagamento.

A vendedora, confusa com toda a situação, passou a chamada para um familiar que é utilizador do serviço MBWay e, em instantes, percebeu que estava perante uma tentativa de burla, uma vez que o suposto comprador queria ter acesso a dados privados. De imediato, e por segurança, a família de Famalicão contactou o banco e pediu o bloqueio da conta.

Uma queixa contra desconhecidos foi apresentada na GNR que, em sua posse, tem o número de telemóvel utilizado nos contactos com as vítimas, desligado desde que o burlão se apercebeu que tinha sido “apanhado”.