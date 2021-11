Depois do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga considerar improcedente a providência cautelar, com efeitos a partir do dia 5 de novembro, a Escola Camilo Castelo Branco ainda não comunicou se Tiago e Rafael Mesquita Guimarães transitam, ou não, de ano letivo. Ainda hoje poderá haver um comunicado da escola e do Ministério da Educação.

Esta segunda-feira, os dois alunos estão no ano letivo que começaram em setembro.