Famalicão: Famalicenses comprovam o seu espírito solidário

A campanha solidária natalícia que a Câmara Municipal lançou em todo o concelho recolheu mais de 7 toneladas de bens alimentares e produtos de higiene, cerca 600 peças de roupa e mais de meio milhar de brinquedos e livros.

Através da Cabana Solidária do Pai Natal, que esteve na Praça D. Maria II de 12 a 24 de dezembro, da campanha comunitária Todos por Todos, lançada com o apoio das Juntas de Freguesia e das Comissões Sociais Inter Freguesia (CSIF) e que decorreu nas sedes das Juntas de Freguesia, nos Agrupamentos de Escolas, estabelecimentos comerciais e empresas, os famalicenses voltaram a mostrar a sua veia solidária a favor das famílias mais necessitadas do concelho.

No âmbito da Campanha de Natal Todos por Todos foram angariados cerca de 5 mil euros em donativos monetários de particulares e empresas que, juntamente com os alimentos e bens doados, vão ajudar mais de quinhentas famílias famalicenses.