Famalicão: Falta de propostas no concurso público atrasa construção do Centro de Atletismo

A ausência de propostas no concurso público para a construção do Centro de Atletismo de Famalicão vai atrasar, novamente, a edificação deste espaço. Na reunião de Câmara desta quinta-feira, foi aprovado um novo ato concursal que determinou o reajustamento do projeto, diminuindo assim o volume da obra.

Deste modo, para este concurso, apenas está a construção da pista, ficando o restante – bancada e centro de formação de BTT – para uma segunda fase.

A pista de atletismo está orçada em mais de um milhão e quinhentos mil euros, estimando o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, que a obra esteja concluída até final do ano, isto se não houver novo revés na construção deste espaço na zona do Talvai, em Famalicão.

Mal a primeira fase arranque, a Câmara Municipal abrirá novo concurso para a segunda fase.

Recorde-se que o executivo municipal aprovou, em outubro de 2020, a abertura do concurso público para a construção do Centro de Atletismo. A proposta implicava um investimento de mais de dois milhões de euros e estava previsto que a obra arrancasse este mês de janeiro.