Famalicão falha Liga Europa nos descontos

Num jogo impróprio para cardíacos, o F.C.Famalicão perdeu um lugar na Liga Europa.

Na Madeira, diante do Marítimo, a equipa de João Pedro Sousa conseguiu virar o resultado de 2-1 nos últimos momentos do encontro, com golos do Roderick e Rúben Lameiras. Porém, já nos descontos, e quando tudo fazia prever a festa dos azuis e brancos, a equipa da casa fez o golo do empate que determinou o afastamento do Famalicão da competição europeia.

Recorde-se que nesta luta pela Europa, o Famalicão tinha como adversário o Rio Ave que, no Estádio do Bessa, levou a melhor sobre o Boavista ( 0 – 2 ).

É, assim, a equipa vilacondense que vai para a Liga Europa em detrimento dos famalicenses que, apesar de tudo, fizeram uma excelente época com uma classificação histórica na Liga NOS.