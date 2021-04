Famalicão: Falha de energia elétrica que destruiu 3500 vacinas aconteceu apenas na zona onde estavam guardadas

A falha de energia elétrica que destruiu 3500 vacinas do Centro de Vacinação de Famalicão, terá ocorrido entre as 22h30 da noite de terça-feira e as 8 horas desta manhã, altura em que terá sido detetada.

A quebra de energia, sabe-se agora, foi circunscrita à zona de refrigeração onde as vacinas estavam guardadas. Estas explicações foram dadas, ao final desta manhã, pelo presidente da Câmara Municipal.

Paulo Cunha sublinhou que quem vigia o Centro de Vacinação não tem acesso à zona em causa, por determinação das autoridades de saúde. Situação que lamenta porque, se assim não fosse, avança o autarca, teria sido possível detetar o problema e ligar o gerador de energia que manteria a refrigeração a funcionar.