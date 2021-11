Famalicão: Faleceu padre Fernando de Azevedo Abreu, ex-pároco de Ribeirão e Lousado

Faleceu, esta terça-feira, o Pe. Fernando de Azevedo Abreu, natural de Santa Marinha de Forjães, Esposende, tendo sido Vigário Paroquial em S. Mamede de Ribeirão e em Santa Marinha de Lousado, entre os anos de 1974 e 1980.

Após este período inicial do seu ministério sacerdotal, a sua vida ficou marcada pela sua entrega a S. Miguel de Vila das Aves e ao acompanhamento do Núcleo de Vila Nova de Famalicão do Corpo Nacional de Escutas. Em Vila das Aves permaneceu entre dezembro de 1980 e julho de 2020, retirando-se por motivos de saúde. Foi também longa a missão de Assistente Eclesiástico do CNE – Famalicão, entre 1997 a 2020, saindo pelos mesmos motivos.