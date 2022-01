Mafalda Guedes sagrou-se campeã nacional de equipas, no escalão sub-18, ao serviço da Escola de Ténis da Maia. O título foi conquistado na última semana do ano de 2021, em competição que decorreu no complexo de ténis do Monte Aventino, no Porto.

A equipa da E. T. Maia, constituída por Mafalda Guedes, Maria Santos e Maria João Fonseca, defrontou na primeira jornada a formação do CAD e venceu por 2-1; na segunda e decisiva jornada defrontou o LX Team e nova vitória, por igual resultado.

Individualmente, a tenista famalicense termina, assim, uma época extremamente complicada, com a COVID a anular diversos torneios, mas também com a conquista de 3 títulos nacionais (pares femininos sub-18, pares mistos sub-18 e campeonato nacional de equipas sub-18 ) e várias vitórias internacionais.