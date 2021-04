Faleceu Fernando Costa, presidente do Rancho de S.Julião do Calendário e ex presidente da junta de Antas

Faleceu esta sexta-feira, aos 73 anos, vítima de doença prolongada, Fernando Pereira da Costa.

Com uma forte ligação na vida cívica e associativa de Vila Nova de Famalicão, Fernando Costa, para além de ter fundado e administrado uma empresa do setor da metalomecânica, foi presidente da Junta de Freguesia de Antas e manteve-se até aos seus últimos dias como presidente do Rancho Folclórico de S.Julião do Calendário, grupo que liderava desde 1996.

As cerimónias fúnebres estão marcadas para este domingo, às 15h00, na Igreja Nova de Antas.