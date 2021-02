Famalicão: Faleceu ex-presidente do Bairro Futebol Clube

Faleceu, esta quarta-feira, Filipe Vale, ex-presidente do Clube Desportivo de Bairro e ex-atleta do FC Famalicão.

Filho de Joaquim Vale, fundador e primeiro presidente do Centro Social e Cultural de São Pedro de Bairro, Filipe delegou muito da sua vida ao desporto, sendo um dos maiores responsáveis pela fusão entre o CD Bairro e o Sporting Clube de Bairro, da qual resultou o Bairro Futebol Clube a que presidiu, sendo atualmente o presidente do Conselho Fiscal do clube que ajudou a dinamizar com a sua energia, visão de futuro, capacidade mobilizadora e diplomacia.

Fica, também, na memória de todos os atletas, dirigentes, treinadores e sócios, e de todos aqueles que tiveram a oportunidade de privar com o Filipe, pessoa de extrema bondade, generosidade, disponibilidade e boa disposição.

A Direção do Bairro Futebol Clube manifesta as mais sentidas condolências à família, assinalando que a comunidade sofre, também, uma perda irreparável.