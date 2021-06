Famalicão: FAC elege novos órgãos sociais a 13 de julho

O Famalicense Atlético Clube (FAC) vai reunir em Assembleia Geral Ordinária no dia 13 de julho, pelas 18h30, no salão da Academia de Bilhar, na Central de Camionagem. Durante esta sessão, os sócios vão eleger os corpos sociais do clube para a época 2021/2022.

Na ordem de trabalhos também consta a apresentação do relatório e contas da direção e parecer do Conselho Fiscal, referentes à época 2020/2021. O clube vai, ainda, discutir e analisar o plano de atividades para a época 2021/2021 e abordar outros assuntos de interesse.

Se às 18h30 não estiver presente a maioria dos associados, a Assembleia Geral vai realizar-se uma hora depois com os presentes.