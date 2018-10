Famalicão Extreme Gaming regressa a 12 e 13 de outubro

É com youtubers, streamers, torneios e-sports, simuladores, workshops, consolas, drones, realidade virtual e cosplay que se vai realizar o Famalicão Extreme Gaming. O Festival de Videojogos e da Tecnologia de Vila Nova de Famalicão regressa ao Lago Discount no próximo fim-de-semana, nos dias 12 e 13 de outubro, com a presença confirmada de alguns dos Youtubers mais conhecidos em Portugal, como é o caso de Wuant, Windoh e João Sousa, e ainda de Zorlak, provavelmente o maior streamer de CS:GO português.

Durante a iniciativa os visitantes terão a oportunidade de conhecer e experimentar os jogos mais recentes para consolas, simuladores e dispositivos da nova geração, bem como participar em torneios CS:GO, Clash Royale, Smash Bros, FIFA, entre outros.

A competição profissional ESports será, aliás, um dos momentos altos do festival, contando com a participação de várias equipas e transmissão televisiva via streaming.

Refira-se que o Famalicão Extreme Gaming é uma iniciativa da RE – Associação de Desportos Eletrónicos, com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.

A iniciativa também oferece um conjunto de atividades destinadas às escolas. Promover a prática e a cultura do uso da tecnologia, divulgar experiências que promovam a utilização de jogos na sala de aula como promotores de aprendizagem, sensibilizar para uma utilização esclarecida, crítica e segura da Internet e favorecer o encontro e a troca de experiências e ideias entre alunos, professores e profissionais, são os objetivos do evento.

Os bilhetes para o Famalicão Extreme Gaming encontram-se à venda online, em www.blueticket.pt. Mais informações no site do evento, em www.famalicaoextremegaming.pt.