Primeiro dia do Famalicão Extreme Gaming com mais de dois mil visitantes

O FEG’19-Famalicão Extreme Gaming recebeu mais de dois mil visitantes no primeiro dia do evento que decorre até domingo, no Lago Discount, em Ribeirão.

O FEG’19 abriu portas esta sexta-feira, com milhares de jovens contactarem com influenciadores e a participarem nas inúmeras atividades paralelas ao evento, workshop’s, toneios de videojogos, atividades desportivas, expositores e o Champimóvel, veículo da Fundação Champalimaud que está nesta edição com exposição itinerante e interativa.

Este sábado e domingo, no Famalicão Extreme Gaming decorrem as competições profissionais, com finais dos torneios de eSports, promovidos pela Federação Portuguesa de Futebol de FIFA2020 e PES.

No espaço, dividido em três pavilhões, há diversas áreas de gaming, experimentação, expositores e espaços lúdicos, como a zona criada pelo Exército Português que propõe um conjunto de atividades.

As actividades vão prosseguir este sábado, entre as 10 e 22 horas, e no domingo, das 10 às 19 horas, com o final do dia reservado para a entrega de prémios Fortnite, TFP e Master Cup Portugal.

É expectativa da organização que, durante os três dias, mais de cinco mil visitantes passem pelo espaço.