Famalicão: Exterior da nova Estação Rodoviária quase pronto

O espaço exterior da nova Estação Rodoviária de Famalicão fica concluído até ao final do mês de julho e entrará em funcionamento logo a seguir, avança Paulo Cunha, após uma visita ao espaço. O presidente da Câmara Municipal fala «de uma obra impressionante para a valorização dos transportes públicos de Famalicão»

Esta intervenção tem o valor de três milhões de euros, sendo que 2,5 milhões são cofinanciados pelo Norte 2020, através do Fundo Regional de Desenvolvimento Regional.

A empreitada deverá ficar concluída antes do final deste ano, altura em que apresentará uma imagem muito diferente. Entre as várias intervenções destaque para a colocação de uma nova cobertura no cais e frente sul da estrutura; a remodelação das áreas de comércio e serviços, com a reformulação de montras e libertação da área de acesso ao cais de embarque; a colocação de apoios para o estacionamento de bicicletas e de novo mobiliário; a conceção de sinalética, de acordo com a nova imagem concebida para a central; a reorganização das bilheteiras, concentrando a venda de todas as viagens no mesmo balcão; e a abertura de uma sala de estudo.