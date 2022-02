Famalicão: Exposição “Penélope” na Casa-Museu Soledade Malvar

Famalicão: Chef Álvaro Costa confeciona arroz de robalo com limão e algas… com música popular

O novo Chef residente da Praça – Mercado de Famalicão, Álvaro Costa, realiza na tarde do dia 19 de fevereiro, pelas 16 horas, um showcooking para celebrar o mês da alegria e da folia, com um arroz de robalo com limão e algas.

A iniciativa, com transmissão em direto através das redes sociais do facebook da Praça (@praca.mercadofamalicao) e do município de Famalicão (@municipiodevnfamalicao) terá acompanhamento musical, com um cantor de música popular.