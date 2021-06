Famalicão: Exposição “Comércio: Tradição & Modernidade” com catálogo

O catálogo da exposição “Comércio: Tradição & Modernidade” patente na Casa do Território até 4 de julho, em homenagem ao comércio local famalicense, vai ser apresentado sábado, dia 19 de junho, a partir das 19h15.

O lançamento do catálogo vai decorrer na Casa do Território, com entrada livre, até à atual lotação da sala.

A publicação resulta do trabalho de investigação efetuado para a realização da exposição e é mais um recurso para o estudo e entendimento da importância do comércio no crescimento e desenvolvimento da cidade.

Para além de conter todos os materiais da exposição, o catálogo apresenta um texto mais desenvolvido, de enquadramento histórico do percurso do comércio tradicional, que permite rever o passado e entender o caminho percorrido de crescimento e consolidação deste setor, que extravasa a função económica, e se estende às esferas social e cultural da comunidade.