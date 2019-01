Famalicão exporta 124 milhões de euros em têxteis de aplicação técnica

O concelho de Vila Nova de Famalicão já exporta 124 milhões de euros em têxteis de aplicação técnica, valor que representa 26% do total das vendas internacionais. Estes dados foram avançados pelo Anuário Estatístico Regional do INE, em edição recente.

As exportações da indústria têxtil e vestuário em Portugal têm 9,1% de representação em Famalicão, ou seja, Famalicão exporta 474 milhões de euros, segundo dados de 2017. No cômputo geral, as vendas ao exterior do têxtil valem 23,7% do total das exportações famalicenses.

A performance exportadora dos têxteis técnicos e/ou funcionais está em crescendo. Entre 2013 e 2017, as exportações de materiais ou produtos têxteis, que se distinguem pela sua elevada tecnicidade e diferenciação, cresceram 24,1% no concelho. Em 2016 registaram-se 111 milhões, valor que cresceu para 124 milhões de euros em 2017.

Famalicão, que se intitula Cidade Têxtil, tem bons resultados no têxtil também ao nível dos negócios. Em 2017 cresceu 5,3%, para os 812 milhões de euros, e o valor acrescentado bruto subiu 7,6% para os 254 milhões de euros.

Estes resultados são produzidos por 827 empresas, que têm um total de 11.245 colaboradores.