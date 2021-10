Famalicão exibe Bandeira Ética Desportiva

O Município de Vila Nova de Famalicão exibe, desde esta quinta-feira, a Bandeira Ética, no âmbito desportivo. Esta é uma iniciativa promovida pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), através do Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED).

Esta certificação surge pelo reconhecimento do trabalho desenvolvido pela autarquia na promoção dos valores éticos no desporto, assim como, ao nível da inclusão social, desenvolvimento de competências cívicas e responsabilidade social.

A entrega simbólica da distinção aconteceu esta quinta-feira ao presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, nos Paços do Concelho, pela mão do diretor regional do norte do IPDJ, Vítor Dias.

O município lançou recentemente a campanha Ética no Desporto, com um conjunto de mensagens de sensibilização para o combate ao bullying e ao doping, a promoção do fairplay, entre outras, com o propósito de despertar a atenção dos agentes desportivos e de toda a comunidade para a adoção de comportamentos éticos durante a prática desportiva.