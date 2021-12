Famalicão: Exemplo de desportivismo envolve Geração Benfica e GD Cavalões

A Geração Benfica de Famalicão recebeu, esta quarta-feira, um cartão branco por parte do GD de Cavalões.

Após a falta de comparência ao jogo da equipa de benjamins do GD Cavalões, a Geração Benfica/ESA, percebendo que tal se deveu a uma falta de comunicação por parte do clube anfitrião, prontificou-se, numa atitude de grande Fair Play, a realizar depois a partida. Com esta atitude, não aproveitou a circunstância de ganhar de imediato os 3 pontos na secretaria.