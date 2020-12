Famalicão: Ex-aluno da D. Sancho selecionado para evento internacional

Gonçalo Ribeiro, antigo aluno da Secundária D. Sancho e recém-diplomado, foi selecionado para participar na edição deste ano do Change The World Mun, em Nova Iorque, tendo ganho para o efeito uma bolsa para custear parte das despesas de deslocação.

No entanto, e face ao cenário de pandemia, Gonçalo decidiu adiar por um ano a sua participação nesta tão importante iniciativa, esperando que, até lá, a situação esteja já controlada e seja possível reunir a restante quantia monetária necessária.

Este evento é organizado pela Association Diplomatici, uma ONG com estatuto consultivo especial junto do Conselho Económico e Social das Nações Unidas. A Associazione Diplomatici visa permitir que os jovens se concentrem na defesa dos valores da democracia estudando e simulando o trabalho das grandes organizações internacionais, entendendo o que significa respeito, tolerância e convivência entre cidadãos de um mundo de diferentes culturas, religiões ou etnias.

O Change The World segue o modelo das Nações Unidas e contará no próximo ano com um embaixador famalicense que viu despertar o “bichinho” dos debates na Escola Secundária D. Sancho I. Gonçalo Ribeiro participou em duas mobilidades do projeto Erasmus+ “DE.M.O.S. – DEbate as innovative MethOd to enhance critical thinking and life skillS”.