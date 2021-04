Famalicão estreita laços com cidade chinesa de Binzhou

O Município de Vila Nova de Famalicão e a cidade de Binzhou, na República Popular da China, celebram amanhã, quarta-feira, 28 de abril, pelas 9 horas, um memorando de entendimento que formaliza a intenção dos dois municípios desenvolverem uma relação de cooperação, especialmente no domínio económico, na cultura e no turismo, no desporto e na governança.

Binzhou é uma cidade situada no norte da província de Shandong, na República Popular da China. A cidade propriamente dita fica na margem norte do Rio Amarelo, enquanto a área administrativa se estende por ambos os lados do seu curso.

A sessão desta quarta-feira contará com os representantes máximos municipais dos dois países, realizar-se-á em formato digital a partir dos salões nobres dos dois municípios e tem transmissão direta no Facebook do município (https://www.facebook.com/municipiodevnfamalicao) e na página dos Famalicenses no Mundo (https://www.facebook.com/FamalicensesNoMundo ).

É intenção das duas cidades, de acordo com os princípios de igualdade e benefícios mútuos, levar a cabo, intercâmbios e cooperação em áreas diversas, designadamente comércio, investimento, têxteis, agroalimentar, metalomecânica, automóvel, economia circular e saúde.

Segundo o memorando, o objetivo passa por reforçar os laços culturais através da ligação entre as pessoas e as sociedades de ambas as cidades e da consolidação de relações bilaterais em todos os domínios e a promoção da indústria do turismo como setor fundamental do desenvolvimento económico e o estabelecimento de contactos regulares entre os governantes de ambas as cidades em áreas relevantes da administração para facilitar a troca de know-how nos intercâmbios e na cooperação, bem como em matérias de interesse comum.