Famalicão-Estoril com nova data: domingo às 14 horas

O jogo entre o FC Famalicão e o Estoril, a contar para a segunda fase da Taça da Liga vai, afinal, acontecer ao início da tarde de domingo, às 14 horas.

Esta é a terceira alteração de agendamento deste jogo que já esteve marcado para as 11 horas e, depois, para as 18 horas deste sábado.

Ivo Vieira, treinador do conjunto famalicense, fará o lançamento deste encontro, em conferência de imprensa, ao final da manhã desta sexta-feira. Por certo que estas alterações e do impacto que podem ter serão motivo de análise do treinador do FC Famalicão.