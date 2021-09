Famalicão: Este fim de semana há um espetáculo para toda a família na Casa das Artes

“Aguário”, uma coprodução da Companhia de Música Teatral (CMT) e da Casa das Artes, é um espetáculo para toda a família que estreia este fim de semana no espaço cultural famalicense: no sábado, às 18 horas, e no domingo, às 10h30.

Aguário é um conjunto de “poemas performativos” onde as múltiplas vozes da água misturam-se com a voz humana, o corpo e o movimento, a imagem e os objetos cénicos. Diz-se que há uma linguagem falada pelos pingos da chuva, ondas do mar, fontes e rios e que até nas nuvens se ouvem conversas, bem como nas gotas do orvalho. Já no oceano profundo, a água soa grave e majestosa. Este espetáculo é, assim, o primeiro esboço em abordar a água como matéria artística que se pode moldar como traço, gesto, som, fluindo no tempo e no espaço.

A CMT tem-se destacado nacional e internacionalmente pela originalidade e pela inovação das suas propostas. A matriz assenta na criação de relações entre arte e educação, na articulação entre a investigação académica, a produção artística, a criação tecnológica, o envolvimento da comunidade e a divulgação da importância da experiência musical e da arte em geral no desenvolvimento social e humano.

A qualidade artística na construção de projetos participativos da CMT foi reconhecida com o YAMAward Best Participatory Project de 2020 atribuído pelo júri a Murmuratorium (também nomeado para Best Opera). Em setembro de 2021, nova nomeação, desta vez para O Céu por Cima de Cá na categoria de “Best Opera”.

O trabalho da companhia tem sido apresentado em vários espaços culturais nacionais e internacionalmente já passou por espaços como o Concertgebouw (Bélgica), Guangzhou Opera House, (China), o Teatro Real de Madrid ou a Universidade de Harvard (USA), entre muitos outros, sempre com reconhecimento público institucional, cultural e académico.