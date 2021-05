Famalicão: Este ano há Antoninas e Miguel Araújo e Zé Amaro participam nas festas do concelho

As festas Antoninas regressam este ano depois de um ano de paragem motivado pela pandemia da Covid-19. Necessariamente, não serão as Antoninas que os famalicenses estão habituados, mas não deixará de haver festa em Famalicão, com uma programação reduzida e adaptada às contingências atuais.

As centenárias festividades decorrem de 4 a 13 de junho e será, essencialmente, com música se vão assinalar as festas do concelho, que na reunião de Câmara de 22 de abril receberam luz verde para a submissão da candidatura ao Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial.

Durante os dias de festa, os famalicenses vão poder ouvir uma dezena de concertos que vão decorrer no Parque da Devesa, no palco do “Anima-te”. É no seu recinto, numa área limitada e com assistência condicionada às condições impostas pela Direção-Geral da Saúde, que vão decorrer os 12 concertos que marcam a programação.

Miguel Araújo, no dia 4 de junho, e Zé Amaro, no dia 11, são os cabeças de cartaz de um programa que vai também contar com a música dos Cotovia Arisca e da Banda Myllenium, no dia 5, dos Pedra D’Agua e da Banda de Música de Riba D’Ave, no dia 6 de junho, do folclore famalicense e da Associação de Tocadores e Cantadores ao Desafio Famalicense, no dia 10, com a voz de Maria do Sameiro e da Banda Fammashow, no dia 12, e a terminar, no dia 13, com os concertos dos Folc D’Ave e da Banda de Música de Famalicão. Todos os espetáculos são de entrada livre, com levantamento obrigatório de ingresso.

Apesar de anulado, o desfile das Marchas Antoninas vai ser relembrado numa exposição patente no Parque da Devesa e que vai reunir alguns dos arcos que abrilhantaram as últimas edições. Nota ainda para outras duas exposições: uma sobre as Cascatas a Santo António, na Praça 9 de Abril, e uma última – “Festas Antoninas. Entre o Sagrado e o Profano” – no Museu Bernardino Machado e nas ruas e praças da cidade.

Para o dia 13 de junho, às 17h00, está agendada a missa em honra de Santo António. Da pequena capela, na Rua Alves Roçadas, sairá, através de transmissão digital as imagens em direto para todo o mundo da celebração que marca o feriado municipal.

Os divertimentos e a zona de alimentação também marcam presença na festa. Junto ao recinto do Anima-te, no novo parque de estacionamento localizado nos terrenos da antiga Central de Camionagem, será instalada uma zona de alimentação que apenas funcionará ao postigo, sem esplanada. Os divertimentos vão para o parque de estacionamento do espaço comercial Lago Discount, em Ribeirão.

Durante este período decorrerá também o concurso de quadras “Santo António e a Mobilidade nas Festas Antoninas”, cujas festividades terminam no dia 13 de junho, com a habitual sessão de fogo de artifício, às 21h30, no Parque da Devesa.