Famalicão: Estão quase concluídas as obras no CRP Delães

As obras de melhoramento e ampliação do campo de jogos do Clube Recreativo e Popular de Delães estão em fase de conclusão.

A intervenção, que conta com um apoio municipal de 290 mil euros, transformou completamente a infraestrutura, dotando-a de novas condições desportivas, envolvendo a instalação de um novo relvado sintético de futebol de 11, criação de muros, reabilitação e ampliação dos balneários e áreas técnicas, entre outras obras.

Recorde-se que, em meados de 2017, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão adquiriu as instalações desportivas do CRP de Delães que tinham sido alvo de uma ação de despejo por decisão judicial e entregou-as ao clube.

Na passada quarta-feira, o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, visitou as obras no campo de jogos e outros locais da freguesia, acompanhado pelo vereador das freguesias, Mário Passos, e pelo presidente de Junta, Francisco Gonçalves.

O autarca colocou-se ao corrente do trabalho realizado na freguesia, das principais necessidades e das ambições para o futuro. Acompanhou o arranque da primeira fase das obras de construção da nova Casa de Delães, que deverão avançar para o terreno no início de janeiro. «Trata-se de mais uma grande obra, que vai dar uma nova vida ao edifício do antigo Centro de Saúde da freguesia e que envolve um financiamento de quase 600 mil euros, o maior investimento municipal de sempre realizado na freguesia», salientou Paulo Cunha.

A obra de reabilitação do espaço, que se encontra inutilizado há vários anos, vai ser a nova Casa de Delães para servir e acolher a comunidade e as suas diversas valências, numa resposta à dinâmica cultural, associativa e social da freguesia.

Outro dos investimentos realizados na freguesia tem a ver com o melhoramento das acessibilidades e da rede viária,«um trabalho contínuo que envolve o apoio municipal na manutenção e remodelação de diversas vias», lembrou Paulo Cunha.

Neste âmbito, estão as obras na rua S. João de Perrelos e, ainda, a execução de passeios na avenida da Portela / Cerqueda, na Estrada Municipal 310, que liga Delães à vila de Riba de Ave.

Para o futuro, o presidente da Junta Francisco Gonçalves disse ter alguns projetos, nomeadamente a concretização de um parque lúdico desportivo, num terreno em Perrelos, próximo da Estacão Arqueológica.