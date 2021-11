Famalicão: Estão concluídas as obras no topo norte e Alameda da Praça D. Maria II

Mário Passos, presidente da Câmara Municipal, visita esta sexta-feira, às 12 horas, a conclusão das obras do topo norte e Alameda da Praça D. Maria II, em pleno centro da cidade.

As áreas que são, agora, devolvidas aos famalicenses são essencialmente pedonais e sociais, com várias esplanadas, um parque infantil e mobiliário adequado à fruição do espaço público.

Esta intervenção decorre das obras de Renovação Urbana de Vila Nova de Famalicão, sob o mote “Um novo Centro. Uma Nova Cidade”, sendo um dos maiores investimentos públicos de sempre na requalificação de um espaço público citadino famalicense. São mais de oito milhões de euros aplicados numa cidade «mais amiga das pessoas, do ambiente e do comércio de proximidade».

(Foto Arquivo)