A PARQF, empresa concessionária do estacionamento tarifado na via pública de Vila Nova de Famalicão, vai reativar o pagamento em zonas com parquímetro. A medida entra em vigor no dia 1 de abril, próxima quinta-feira.

De acordo com a empresa, a decisão deve-se à «progressiva e efetiva retoma da atividade na cidade».

Para além da reativação dos equipamentos, a empresa informa, ainda, que será também retomada a fiscalização do estacionamento tarifado de duração limitada.