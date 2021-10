A Associação de Dadores de Sangue de V. N. de Famalicão está a realizar, esta terça-feira, uma colheita de sangue no Centro Social de S. Miguel-o-Anjo, em Calendário.

Com o apoio da Associação Moradores da Lage, Barreiros e S. Miguel e do Grupo de Jovens de S. Miguel desta localidade, a colheita decorre até às 12h30, pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação.

Este ato solidário é aberto à população em geral.