Famalicão: Esta sexta-feira abre ao público a primeira área de estacionamento no renovado antigo Campo da Feira

A partir desta sexta-feira, 30 de julho, fica disponível ao público a primeira área de estacionamento renovada do antigo Campo da Feira. São 75 lugares gratuitos junto à Avenida José Manuel Marques, entre as rotundas dos Rotários e D. Sancho I. O novo espaço de estacionamento faz parte das obras de reabilitação urbana que estão a ser executadas na cidade sob o mote “Um novo Centro. Uma Nova Cidade”.

Recorde-se que no âmbito desta intervenção está a ser requalificada uma área considerável da cidade que vai passar a apresentar soluções sustentáveis, com mais espaços para peões, para a fruição social e para os modos de transporte suaves. Este é um dos maiores investimentos públicos de sempre na requalificação de um espaço público citadino famalicense.

Depois de concluídas as obras, a Câmara Municipal garante que o estacionamento no centro da cidade vai manter-se em igual número ao existente antes da intervenção, com os dois parques na Praça D. Maria II, com 107 lugares de estacionamento, e Mouzinho de Albuquerque, com 184 lugares gratuitos. Para além destes, os famalicenses dispõem atualmente, com exceção das quartas-feiras, de 800 lugares de estacionamento gratuito no Parque do Campo da Feira, a 300 metros da praça central da cidade.

Devido ao avanço das obras, o acesso provisório entre a Rua José Azevedo Menezes e a Rua do Ferrador será encerrado. De igual forma, a rua D. Pedro V vai encerrar ao trânsito a partir de 2 de agosto e pelo prazo previsível de 90 dias, ficando salvaguardadas as cargas e descargas para a Pichelaria Mouzinho.