Famalicão: Esta quinta-feira há fado na Casa das Artes

Já estão à venda os bilhetes para os jogos com a B SAD (16.ª jornada) e FC Paços Ferreira (18.ª jornada), ambos a realizar no Estádio Municipal.

Para o jogo desta quinta-feira, às 18 horas, frente à B SAD, os sócios com as quotas regularizadas têm bilhete gratuito, bem como um bilhete de acompanhante para a Bancada Placard.pt. O levantamento terá de ser feito na Loja Oficial ou nas bilheteiras do Estádio Municipal (no dia de jogo). Os estudantes do concelho também têm bilhete gratuito, que deve ser levantado na Loja Oficial ou nas bilheteiras do Estádio Municipal (no dia de jogo). Público – 5 euros

Recorde-se que os bilhetes que foram adquiridos para o jogo com a B SAD, inicialmente agendado para o dia 29 de dezembro, não são válidos. Quem possuir ingresso para essa data deverá trocar na Loja Oficial.

Para o jogo com o Paços de Ferreira, no domingo, a aquisição de bilhete é igual, sendo que para o público tem um custo de 10 euros.

Os detentores de lugares anuais podem, igualmente, levantar um bilhete de acompanhante para estes dois jogos.

Condições de acesso ao Estádio

De acordo com o mais recente documento da Direção-Geral da Saúde, o acesso ao Estádio Municipal de Famalicão (lotação inferior a 5000 adeptos) depende da apresentação de apenas UM de três elementos: certificado digital de vacinação (com ou sem dose de reforço); certificado de recuperação; comprovativo de realização de teste negativo – nas últimas 72 horas se for CPR; nas últimas 48 horas se for antigénio.

Numa parceria com o Grupo Trofa Saúde, pode efetuar a marcação de um teste gratuito através da linha de atendimento disponível em https://bit.ly/3GdGKYR (para o jogo com o Belenenses SAD) e em https://bit.ly/3HV22Ll (para o jogo com o FC Paços Ferreira); ou na Prestige Health mediante marcação pelo 916 638 570.