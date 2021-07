Famalicão: Está a crescer o número de ninhos de vespas asiáticas, alerta a Junta de Castelões

A junta de Castelões revelou que, nas últimas semanas, tem vindo a crescer o número de ninhos de vespas asiáticas avistados na freguesia.

Através das redes sociais, a junta alerta a comunidade para, assim que avistem ninhos deste tipo de vespa, os denunciem aos serviços da freguesia através do 914 089 770, ou, em alternativa, contactem os serviços de proteção civil da autarquia famalicense.

Os ninhos de vespa asiática, depois de identificados pelas equipas que andam no terreno, são eliminados de acordo com todas as normas de segurança para a comunidade e para quem desempenha esse trabalho.