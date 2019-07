Famalicão está a celebrar 34 anos de cidade

Vila Nova de Famalicão está a comemorar o 34.º aniversário da elevação a cidade. A festa, que já decorre no Parque de Sinçães, com o sarau desportivo sénior, tem como ponto alto a sessão solene que acontece a partir das 17 horas desta terça-feira, no grande auditório da Casa das Artes.

Na sessão solene serão homenageadas 24 individualidades e instituições que se destacaram pelo exercício de uma cidadania que valorizou e projetou o concelho nas mais diversas áreas.

Entre elas está a primeira e única mulher em Portugal a presidir a um Tribunal de Instância Superior, a juíza famalicense Raquel Rego, que vai receber a Medalha de Honra do Município.

Conheça os homenageados.

Mérito Municipal de Benemerência – Dar as Mãos – Associação de Solidariedade de V. N. de Famalicão; Mérito Cultural – Agrupamento CNE 311 de Lemenhe, Agrupamento CNE 312 do Louro, Cineclube de Joane, GRECULEME Grupo Recreativo e Cultural de Lemenhe, Rancho Folclórico São Julião de Calendário, Amadeu Gomes Gonçalves – a título póstumo, António Joaquim Macedo Teixeira, Bruno Manuel de Oliveira Martins, Durval António Ferreira, Francisco Magina Pedro e José Handel de Oliveira; Mérito Económico – Fábrica Metalúrgica da Gandra, Lda.; IZICAR Fábrica de Produtos Porcinos, Lda.; Metalúrgica Central da Trofa, Lda.; Pichelaria Mouzinho, Lda.; Pedro Joaquim Sousa Moreira Pinto; Mérito Desportivo – Grupo Desportivo e Recreativo da Floresta (Vermoim), Sociedade Columbófila de Delães, Davide Celestino Carvalho Figueiredo, Gonçalo Bonnet Alves e Joaquim Araújo da Costa; Mérito Autárquico – Álvaro Joaquim da Costa Oliveira; Medalha de Honra do Município – Raquel Maria Carvalho Rego da Silva.