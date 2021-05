Famalicão: Espetáculo teatral tece nova vida na Sampaio Ferreira

O Teatro da Didascália apresenta o primeiro ato da peça “Paisagem Efémera – industrial e urbana” esta quinta-feira, dia 27 de maio, às 19 horas. No dia 28, o espetáculo vai desenrolar-se à mesma hora e, no dia 29, é exibido às 11 horas, na Fábrica Sampaio Ferreira, no centro da vila Riba de Ave. Com o espetáculo, os artistas pretendem explorar o universo industrial e dar voz aos operários que dedicaram as suas vidas à fábrica.

O grupo de teatro teve por base a Sampaio Ferreira para desenvolver a peça, aproveitou o espaço antigo e transformou-o num lugar lúdico para exercitar a imaginação. O espetáculo tem como objetivo retratar a crise do têxtil, a vida dos operários depois do encerramento da fábrica, o quotidiano das operárias, a interferência da inteligência artificial e aquilo que permanece depois do fecho deste estabelecimento. Bruno Martins, diretor artístico do Teatro da Didascália, António Júlio, Margarida Gonçalves e Rui Souza, criaram a peça e vão ser os responsáveis por interpretar o ato.

O espaço que vai acolher o espetáculo apresenta uma limitação de 53 pessoas e os bilhetes podem ser adquiridos em teatrodedidascalia.bol.pt, por cinco euros. Os dois atos seguintes de “Paisagem Efémera – industrial e urbana” vão ser apresentados nos próximos meses e vão continuar a focar-se no território ribadavense.

(Foto: Paulo Pimenta)