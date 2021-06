Famalicão: Espetáculo “Local” do INAC previsto para o Parque da Devesa com nova data

Uma lesão do intérprete principal, motivou a alteração das datas previamente anunciadas para os municípios de Famalicão e Guimarães do espetáculo “Local”, pelo Instituto Nacional das Artes do Circo – INAC no âmbito do projeto “Quadrilátero Cultural”, mantendo-se a calendarização prevista para Braga e Barcelos.

A estreia da nova criação do INAC passa assim a decorrer em Barcelos, na Frente Ribeirinha, a 27 de junho, seguindo para o Parque da Ponte, em Braga, no dia 3 de julho. A apresentação do espetáculo no Campo de São Mamede, em Guimarães, foi reagendada para o dia 10 de julho, encerrando em Vila Nova de Famalicão, no anfiteatro do Parque da Devesa, no dia 15 de julho.

Todos os espetáculos são apresentados às 19h00, têm entrada livre, mas limitada à lotação do respetivo recinto. Em Famalicão, obriga ao levantamento do ingresso no local, uma hora antes, isto é, a partir das 18h00 do dia 15.