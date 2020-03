Famalicão: Espalham recorrentemente copos com guloseimas por parque infantil do centro da cidade

Tem sido recorrente crianças e pais encontraram copos com bebida e guloseimas no parque 1º de maio, no centro da cidade, nas proximidades da zona escolar.

Regra geral, os copos estão recheados de rebuçados e acompanhados de outros com uma bebida. Estes objetos são colocados numa zona onde, por norma, só os jovens acedem, no interior das diversões.

A par dos copos, é também deixada a lata da bebida que neles foi vertida.

Este fim de semana, durante a noite de sábado, devido à luz de uma vela colocada no local, populares voltaram a encontrar os misteriosos objetos.

O caso foi reportado às autoridades locais.