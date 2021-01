Famalicão: Espaços culturais e desportivos com maior afluência dotados de desfibrilhadores automáticos

A Câmara Municipal de Famalicão anunciou, esta quinta-feira, que colocou dez desfibrilhadores automáticos no Pavilhão das Lameiras, no Pavilhão Municipal de Delães, no Pavilhão Municipal Terras de Vermoim, no Pavilhão Municipal de Vila Nova de Famalicão; nas Piscinas Municipais de Vila Nova de Famalicão; nas Piscinas Municipais de Ribeirão; nas Piscinas Municipais de Oliveira S. Mateus; nas Piscinas Municipais de Joane; na Casa das Artes e no Parque da Devesa.

A aquisição deste equipamento insere-se no Programa Municipal de Desfibrilhação Automática Externa (PDAE) implementado pelo município e licenciado pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Para já o programa implicou um investimento municipal na ordem dos 15 mil euros, envolvendo cerca de meia centena de colaboradores municipais em formação especifica. A formação foi concretizada pela CESPU e a certificação foi atribuída pelo INEM.

Os desfibrilhadores são dispositivos portáteis que permitem, através de elétrodos adesivos colocados no tórax de uma vítima em situação de paragem cardiorrespiratória, analisar o ritmo cardíaco e recomendar ou não um choque elétrico, podendo salvar vidas.

A Câmara Municipal tinha já adquirido, em 2018, um desfibrilhador automático para equipar o Estádio Municipal de Vila Nova de Famalicão e a Academia do Futebol Clube de Famalicão.