Famalicão: Escuteiros de Castelões celebram 46 anos esta terça-feira

O Corpo Nacional de Escutas 0441 de Castelões cumpre, esta terça-feira, 46 anos de existência.

Numa publicação no Facebook, a Junta de Freguesia deseja ao agrupamento «os maiores votos de felicidade e que muitos objetivos se concretizem e muitos sucessos aconteçam».

O executivo liderado por Francisco Sá faz votos «que os nossos escuteiros continuem a ser “pedras vivas” da nossa comunidade» e que mantenham «a confiança de que é possível construir uma sociedade ainda melhor, de continuar a contribuir para que a nossa comunidade cresça e partilhe o grandioso espírito escutista».

No dia 5 de outubro de 1975 realiza-se, no lugar da Ribeira, numa antiga bouça da já extinta Quinta de Castelões, o acampamento de fundação do Agrupamento 0441. Nesse mesmo dia fizeram promessa doze exploradores que passaram a constituir o grupo explorador Nº 161, chefiado por Joaquim Carvalho Pereira. O primeiro chefe de agrupamento foi Joaquim Campos Silva.

Nesse dia foram escolhidos para padrinhos do agrupamento Avelino Mirra Ribeiro e Luísa Mirra Ribeiro.