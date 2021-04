Famalicão: Escultura do Soldado inaugurada na Portela

O núcleo da Juventude Social Democrata da União de Freguesias de Vale S. Cosme, Telhado e Portela homenageou todos os soldados desta união de freguesias pelo serviço prestado ao país. A sessão solene desenrolou-se no último sábado, dia 24 de abril, e contou com um número restrito de pessoas.

A sessão de inauguração foi marcada pelas presenças do presidente da Comissão Política da Concelhia do Partido Social Democrata, Paulo Cunha, e do presidente da Assembleia de Freguesia, Luís Ângelo Oliveira. Adicionalmente, contou com o executivo da Junta de Freguesia, presidente da Comissão Política da Concelhia da JSD e presidente da Mesa de Plenário, David Carvalho e Ricardo Mesquita, respetivamente. A Comissão Política e Mesa do Núcleo da JSD de Vale S. Cosme, Telhado e Portela também esteve presente no encontro.

Durante a homenagem, Luís Barroso, presidente do núcleo afirmou que a Escultura do Soldado é uma justa homenagem a todos os que defendem e defenderam Portugal. Por sua vez, agradeceu também aos que ajudaram a implementar a escultura e àqueles que pertencem ao núcleo da JSD Vale S. Cosme, Telhado e Portela. O presidente da União de Freguesias, Bernardino Martins, assinalou a coragem demonstrada pelo núcleo ao desenvolver esta iniciativa. Paulo Cunho salientou as atividades desenvolvidas pelo núcleo e destacou a importância dos jovens reconhecerem o passado.