Famalicão: Escolinhas de Futsal da ADECA treinam por vídeo chamada

As escolinhas de Futsal da ADECA adaptaram os treinos à nova realidade do país, que se encontra em quarentena devido à pandemia do Covid-19.

Como forma de manter a boa forma física dos seus jovens atletas, impedindo que entrem numa rotina sedentária, a equipa técnica decidiu prosseguir com os treinos de forma virtual. Os jovens atletas encontram-se numa aplicação de conversação e vão fazendo os exercícios, sempre supervisionados pelo treinador.

Esta é uma iniciativa que os responsáveis pelo futsal da Associação Desportiva de Castelões pretendem dar continuidade até que, pelo menos, possam regressar os treinos presenciais.