Famalicão: “Escolas Saudáveis, Famílias Saudáveis” segundo Paulo Cunha

Na noite desta quinta-feira, às 21 horas, o ciclo de conferências da CESPU – Escola Superior de Saúde do Vale do Ave traz como tema “Escolas Saudáveis, Famílias Saudáveis”. O orador convidado é Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal.

A conferência, que tem o apoio do Centro de Formação Associação de Escolas de Vila Nova Famalicão, vai decorrer online, na plataforma Zoom. As inscrições podem ser efetuadas em https://inscricoes.cespu.pt/.

Para efeitos de acreditação os interessados devem inscrever-se e estar presentes em todas as conferências. Esta acreditação será para Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário. Os restantes participantes recebem um certificado de participação atribuído pela CESPU, desde que assistam no mínimo a 70% do tempo do evento.

Este ciclo de conferências será composto por um conjunto de 4 sessões num total de 6 horas.