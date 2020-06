Famalicão: Escolas de Gondifelos e Ribeirão vencem prémio de escrita criativa

As turmas do 5.º 1 da EBI de Gondifelos e 6.º F da EB2,3 de Ribeirão venceram o Concurso de Escrita Criativa intitulado “tODoS por um mundo melhor”, promovido pela Rede Municipal de Leitura Pública de Famalicão, no âmbito do projeto “ODS: juntos mudamos o mundo”.

A turma do 5.º 1 venceu nas categorias “Erradicar a Fome” e “Erradicar a Pobreza” enquanto a turma 6.º F venceu na categoria Saúde e Qualidade.

Inscreveram-se para este concurso 26 turmas dos Agrupamentos de Escolas de Gondifelos, Ribeirão, D. Sancho I e Camilo Castelo Branco.

A iniciativa foi dinamizada, em contexto de sala de aula, pelas técnicas do serviço educativo e cultural da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco que apresentaram, numa primeira fase, o projeto “ODS: juntos mudamos um mundo” e a dinâmica do concurso e, numa segunda fase, realizaram uma oficina de escrita criativa junto de cada uma das turmas inscritas para ajudar na estruturação e construção dos textos.

O júri do concurso, constituído por Isaura Costa, técnica superior do Município de Famalicão, António Pires, coordenador interconcelhio das Bibliotecas Escolares de Vila Nova de Famalicão e Fátima Almeida, autora local, selecionou os vencedores desta primeira edição.

O objetivo final seria criar um conto infantojuvenil onde o assunto central refletisse os temas abordados no ano letivo. No final, será publicada uma coleção de 17 contos interativos digitais com todos os textos vencedores das edições realizadas.

Recorde-se que a Rede Municipal de Leitura Pública ciente da importância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, instituídos pela ONU em 2015, criou um projeto intitulado “ODS: juntos mudamos um mundo”, com o pretexto de dar a conhecer e dinamizar com a comunidade escolar os 17 ODS, através de diversas iniciativas educativas e culturais, dirigidas a todos os ciclos de ensino com propostas de atividades diferenciadas.