Famalicão: Escola Rosa Oliveira participa pela 1ª vez em Campeonatos Absolutos

A atleta júnior da Escola Atletismo Rosa Oliveira, Ana Marinho, conquistou o 4º lugar nos 800 metros, no último sábado. Ana Marinho também participou, no dia 27 de junho, na prova de 1500 metros no Campeonato Nacional Absoluto 2021, na Maia. Com esta participação, a jovem é a primeira atleta da formação da escola a participar nuns Campeonatos Absolutos.

No dia 27 de junho, a escola de atletismo participou na corrida Vitalis Kids Challenge by Hyunda, que se realizou no Inatel Parque de Jogos Ramalde, no Porto. A escola conquistou onze pódios neste evento desportivo.

No escalão Benjamins A, Beatriz Silva, Hugo Vaz, Luís Neto, Laurenço Pereira conquistaram o 6º, o 4º, o 10º e o 18º lugar, respetivamente. No escalão Benjamins B, Mariana Martins, Leonor Gonçalves, Luísa Castro e Afonso Pereira arrecadaram a 1ª, 2ª, 7ª e 5ª posição, respetivamente. Dos Infantis, Mariana Maciel e Tiago Silva posicionaram-se em 1º lugar e Maria Machado e Ana Silva ficaram em 3º e 5º, respetivamente. No escalão dos iniciados, Inês Almeida conquistou a 2º posição, Bruna Pereira a 3ª,Maria Baltar a 4ª,Matilde Torres a 7ª e Gonçalo Rodrigues a 2º. Dos Juvenis, João Rodrigues conquistou o 3º lugar, João Azevedo o 6º, Luís Ribeiro o 8º e Pedro Castro o 9º lugar.

Nas provas extras nos 1500 metros participaram Cátia Silva e Rui Fernandes. Do escalão Benjamins A e dos infantis, participaram os atletas Miguel Pereira e Francisco Barros, respetivamente.