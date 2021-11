Famalicão: Escola Rosa Oliveira corre para o pódio nacional de Corta-Mato Longo

A Escola de Atletismo Rosa Oliveira sagrou-se, este domingo, campeão nacional de juvenis masculinos, enquanto que no plano feminino conseguiu o terceiro lugar em juniores. Estes resultados foram conseguidos no Campeonato Nacional de Corta-Mato Longo, que se disputou em Vale de Cambra.

Individualmente, no escalão de juvenis, Francisco Silva foi quarto e João Rodrigues sexto. Leandro Gonçalves foi décimo; João Azevedo décimo sétimo e Luís Ribeiro concluiu a prova no 70º lugar. No setor feminino, ainda no escalão de juvenis, Ana Faria foi sexta. No escalão de juniores, Rui Oliveira foi décimo e Ana Marinho terminou no quarto posto; Cátia Silva em 28º lugar, seguida de Diana Silva; Nadine Coelho em 35º lugar e Beatriz Fonseca cortou a meta em 37º lugar.