Famalicão: Escola D. Sancho I abraça o mundo

A turma 1102, da Escola Secundária D. Sancho I, organizou uma palestra para comemorar o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e Desenvolvimento, a que deu o título “Abraça o mundo”.

Ocorreu no dia 21 de maio, no auditório da escola, com a participação do vereador do Turismo e Internacionalização, Augusto Lima, e de Paula Dourado, socióloga especializada na área das Políticas Públicas para a Imigração. Marcou ainda presença a diretora do Agrupamento, Helena Pereira, e alguns professores da turma 1102.

Uma vez que a palestra foi organizada no âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, foram abordados temas relacionados com a multiculturalidade e foram apresentados os resultados dos inquéritos realizados aos alunos estrangeiros da Escola D. Sancho I.

Na sua intervenção, o vereador salientou os recursos disponibilizados pela autarquia para a receção e adaptação de imigrantes — como o “Guia de Acolhimento”, um manual destinado aos cidadãos migrantes de Famalicão — e destacou que o trabalho realizado pela turma vem ao encontro da visão da autarquia, que também quer que Famalicão “abrace o mundo”, título escolhido pela turma 1102 para o seu projeto e para a palestra.

Já a socióloga Paula Dourado destacou a importância da diversidade cultural (que faz parte da agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável das Nações Unidas); explicou as políticas da União Europeia e de Portugal para a imigração e os apoios que existem para imigrantes como o FAMI (Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração) e o CAIM (Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes).

No final, foi ainda exibido um vídeo realizado pela turma 1102 sobre a cultura de alguns dos países de origem dos alunos estrangeiros da D. Sancho I e foram então apresentados os resultados dos inquéritos. Os inquéritos revelaram que a grande maioria foi bem recebida e teve poucos problemas a adaptar-se à Escola:

A diretora Helena Pereira mostrou-se orgulhosa dos resultados e do trabalho realizado pela turma.